Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme yarışmasına Burdur’u Temsilen katılan Dilara Oktay 4 branşta 1 Gümüş, 3 Bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Trabzon’da düzenlenen ve 194 kulübün 1500 sporcu ile katıldığı 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme yarışmasına tek kişi ile katılan Burdur damgasını vurdu. Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme yarışmasına Burdur’u Temsilen katılan Dilara Oktay 4 branşta 1 Gümüş, 3 Bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.4 gün süren şampiyonada Burdur temsilcisi Dilara, Altın Madalyayı sadece 17 saliselik bir farkla kaçırdı. Hedefinin Milli Takıma girmek olduğunu belirten Dilara Oktay, bir daha ki şampiyonada Burdur’a Altın Madalya ile döneceğini söyledi. Dilara’nın çok azimli bir şekilde çalıştığını anlatan annesi Bade Oktay, “Diğer çocuklar tatil yaparken kızım antrenman yaptı. Hırslı ve disiplinli bir şekilde çalıştı. Hem derslerini hem de yüzme antrenmanlarını aksatmadı. Dilara derslerinde de yüzmede de başarılı bir çocuk oldu. Onunla gurur duyuyoruz.” Dedi.Dilara’nın 5 yıldırı hiç ara vermeden ferdi çalışarak bu başarıyı elde ettiğini aktaran Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Araştırma Ve Merkezi Müdürlüğü Merkez Yüzme Antrenörü Bahar Ünal, “Dilara çok azimli ve başarılı bir öğrenci. Antrenmanlarını hiç aksatmadı ve disiplinli bir şekilde çalıştı. Trabzon’da yapılan şampiyonda Altın Madalyayı sadece 17 salise ile kaçırdı. Altın Madalya alan ilk üç kişi milli takıma girebiliyor. Hedefimiz ilk üçe girerek Milli Takımda yer almak. Burdur’dan böyle bir başarının çıkması büyük başarı. Tek kişiyle büyük başarılar elde ettik. Bu konuda destek olan Burdur Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Anne Bade Oktay’a, Baba Hüseyin Çağrı Oktay’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.