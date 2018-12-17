BURDUR YÖRESEL ÜRÜNLERİ TBMM’DE

YOĞUN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE BURDUR YÖRESEL ÜRÜNLERİ GELENEKSELLEŞTİ

“BUCAK SALEBİ MECLİS MUTFAĞINDA ÖZEL OLARAK HAZIRLANDI”

“ÇARŞI PAZAR DEĞİL, HAKİKİ BUCAK SALEBİ”

“YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİN TANITIMINA DEVAM EDECEĞİZ”

Kaynak:Bakayrıntı

AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinin 6. Turunda Burdur’un yöresel ürünlerini Bakanlara, Grup Başkan Vekillerine, Milletvekillerine ikram ederek Burdur’un tanıtımına katkı sağladı.AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinin 6. Turunda Burdur’un yöresel ürünlerini Bakanlara, Grup Başkan Vekillerine, Milletvekillerine ikram ederek Burdur’un tanıtımına katkı sağladı.2019 yılı Bütçe Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yoğun bir çalışma dönemi geçiren milletvekillerine Burdur'un yöresel ürünleri olan ceviz ezmesi, haşhaş ezmesi, haşhaş gevreği ve Bucak salebi ikram edildi.Burdur'un yöresel ürünlerini Bakanlar, Grup Başkanvekilleri, Milletvekilleri ve TBMM personeli tarafından hoş karşılandığını belirten Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, "Yoğun bir çalışma döneminde olan milletvekillerimize, Bakanlarımıza ve TBMM Personelimize geleneksel hale getirdiğimiz hem Bucak salebi hem de ceviz ezmesi ikram ederek daha dinç kalmalarını ve yöremizin özgü lezzetlerini bir kez daha tatmalarını istedik." dediler.Milletvekilleri Özçelik ve Uğur, “Bucak'tan gelen ustalarımız, salebi Meclis mutfağında özel kurulan kazanlarda kaynattı daha sonra yine Bucak'tan getirilen salep semaverlerinde yine yerel kıyafetler giymiş ustalarımız tarafından ikram edildi'' diye konuştu.Ülkede tüketilen salebin yüzde 70'ini Bucak'tan elde edildiğini belirten Milletvekilleri Özçelik ve Uğur, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde Gazetecilere Salep İkramında bulunarak, ‘Türkiye’nin en meşhur salebi Burdur Bucak’ta çıkar, Çarşı Pazar Değil Bucak Salebi’ diyerek Bucak Salebimizin kalitesini ortaya koymuştur. Kendisinin sayesinde Bucak salebimiz gündeme geldi. Burdur’lu, Bucak'lı hemşerilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. İlimizin ve İlçelerimizin markalaşmış ürünlere sahip olması çok önemli. Bizim bu salebi, Ezmelerimizi duyurmamız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salep doğal bir içecek. Hiçbir katkı maddesi yok içeriğinde. Kışın insanların içini ısıtan salep kokusuyla, tadıyla içerken insana mutluluk, dinçlik veriyor. Bunu illa ki marka haline getirmemiz lazım. Ezme ve Salep gibi ürünlere pazarlama alanları geliştirmemiz çalışmalarımıza devam ediyoruz.'' Dediler.Burdur’un tanıtımına her platformda devam edeceklerini belirten Milletvekilleri Özçelik ve Uğur "Burdur'umuzu hem TBMM'de hem de Türkiye'nin dört bir yanında tanıtmaya devam edeceğiz. İlimizin ürünlerinden Burdur’umuzun tatlısı Ceviz Ezmemizi, Bucak Salebimizi ve Haşhaş Gevreğimizi Bakanlarımız, Grup Başkanvekillerimiz, Milletvekillerimiz ve TBMM personelimize ikramda bulunduk. Bu konuda sosyal ve kültürel tüm çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandılar.