TÖRENE REKTÖR KORKMAZ DA KATILDI

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet ÇİÇEK, 2018 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) ödülünü kazandıBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet ÇİÇEK, 2018 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) ödülünü kazandı. ÇİÇEK Ödülünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın elinden aldı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 18 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP)'na Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Prof. Dr. Adem KORKMAZ da katıldı. KORKMAZ; "Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet ÇİÇEK hocamızın da ödül aldığı TÜBİTAK ve TÜBA 2018 Ödülleri için Külliyedeyiz. Akif'in izinde oluşturduğumuz akademik iklim ve ortamda Asım'ın Nesli üretiyor. Akif'in vefatının 82. yılı seneyi devriyesinde ayrıca gururlandık" dedi.TÜBA-GEBİP Ödülleri; doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001 yılından beri verilmektedir. Oldukça ilgi gören program kapsamında, ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 20 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de ayrıca her yıl 6 bin liralık ek destek ve akademi üyelerince danışmanlık ile uluslararası bilimsel etkinliklere katılım desteği de sağlanmaktadır.