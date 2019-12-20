BURDUR'UN KÜLTÜR TURİZM

Arkeolojik Eser : 20.767

Etnografik Eser : 4.754

Sikke : 41.552

Tablet : 1

Mühür : 207

El Yazması Eser : 126

Madalya, Madalyon : 29

Banknot : 8

İnsuyu Mağarası

Salda Gölü

Saat Kulesi ve Ulu Cami

Turizm sektörünün Burdur için farklı bir önemi vardır. Sektör emek yoğun üretim yapısına sahip olması nedeniyle ildeki işsizlik sorununa çözüm getirebilecektir.Burdur il genelinde toplam 14 kütüphanede 201.434 adet kitap bulunmaktadır. 2015 yılında kütüphanelerden yararlanan okuyucu sayısı 142.194 kişidir.İlimizde; Arkeoloji Müzesi, Taşoda, Bakibey Konağı (Kocaoda) ve Mehmet Akif Ersoy Kültür evi, peribaşlar evi adı ile bilinen tarihi Türk Evleri bulunmaktadır.Arkeoloji müzesi 12 Haziran 1969 tarihinde teşhir salonlarıyla açılmış, bilim ve kültür dünyasının hizmetine girmiştir. Müzede şu anda;Olmak üzere toplameser bulunmaktadırTÜİK verilerine göre 2017 yılında ilimizde 160.9873 geceleme olmuştur.Burdur-Antalya karayolu üzerinde il merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan İnsuyu Mağarası Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası olup, karstik bir yapıya sahiptir. Halen gezilebilen galerilerin uzunluğu 525 metredir.Yeşilova ilçesi sınırları içerisinde yer alan göl, ilçeye 4 kilometre mesafede bulunmaktadır. Salda Gölü; ekosistem bütünlüğünün en iyi temsil edildiği göllerden birisidir. Yaklaşık 6.8 km. eninde, 9.186 km. uzunluğunda bir tektonik çukurun üzerine yerleşmiş kapalı bir havza içerisinde yer almakta olup, Doğal Sit, Sulak Alan ve Tabiat Parkı gibi koruma statülerine sahiptir. Gölün doğu ve batısı bir duvar gibi yükselen dik kıyılara sahiptir. Kuzeyde Doğanbaba, güneybatı da Gökçe ve güneydoğuda Kayadibi mahalleleri çevresinde, Göl kıyıları Maldivleri andıran eşsiz bir görsel güzelliğe sahiptir. Alan flora ve fauna açısından oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Gölün en derin yeri 185 metredir.İlimiz Burdur’un ilk yerleşim yerini içine alan, tarihi ve kültürel dokuyu yaşatan Ulu Cami ve Saat Kulesi çevresi Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun (28.01.1992/1278) kararı gereğince Ticari ve Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.