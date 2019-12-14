Müjde geldi! Burdur’a 609 Konut Yapılacak!

Müjde geldi! Burdur’a 609 Konut Yapılacak!
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
BURDUR’A YAPILACAK SOSYAL KONUT (TOKİ) YERLERİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıklamasını yaptığı Türkiye Genelinde yapımı gerçekleşecek olan sosyal konutlardan Burdur Geneli yapılacak olan konut sayısı belli oldu.
AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur Burdur Geneli yapılacak olan Sosyal Konutlarla ilgili açıklama bulundu.
 
“Burdur’a 609 Konut Yapılacak”

Sosyal Konutlarla ilgili bilgilendirmede bulunan Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur “ Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıtım toplantısını yaptığı Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum’un imzaladıkları protokolle çalışmalarına başlanan 100.000 Konut kapsamında Burdur İlimizde Merkez KURNA ( Anayol Büğdüz Kavşağı ) Mevkiinde 250 Konut, YEŞİLOVA İlçemize 250 Konut ve KARAMANLI  İlçemiz 3. Etap 109 Konut yapılacaktır.” açıklamasında bulundular.
 

“Sosyal Konut Projesi Çalışmaları Yıl Başından Sonra Başlayacak”

Sosyal Konutların şartları ile ilgili bilgilendirme bulunan Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur “ Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Yapılacak olan evler geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanıyor. Yapılacak olan projelerde sosyal donatılarda yer alacak. Bu konutların yapımına bölgelere göre yılbaşından sonra başlanılması planlanmaktadır. Konutlar özelliklerine göre 140-180 bin TL ila 160-210 bin TL arasında satışa sunulmasını planlanmaktadır. Konutlara daha önce TOKİ’den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL’den düşük olanlar başvuru yapabilecekler.” şeklinde açıklamada bulundular.
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