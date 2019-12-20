Burdur'da Bilim Şenliği Başladı

Burdur'da Bilim Şenliği Başladı
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
MAKÜ’de Bilim Şenliği Başladı!
20.12.2019
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) bilim şenliği başladı. MAKÜ Çocuk ve Bilim Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Bilim Haftası’ ile anaokulu öğrencileri bilimle etkileyici bir tanışma imkanı buluyor.

MAKÜ Anaokulu’nda başlayan Bilim Haftası kapsamında düzenlenen ‘Erken Dönemde Bilim Uygulamaları’ etkinliği ile çocuklara bilimin sevdirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz da MAKÜ Anaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri öğrencilerinin de uygulama dersi kapsamında çocuklarla birlikte olduğunu vurgulayan Rektör Korkmaz, “Çocuklara bilim düşüncesini aşılamak, bilim farkındalığını oluşturmak ve gelecekte bilim insanı olmalarına yönlendirmek için okul öncesi programımızda güzel bir etkinlikle bir aradayız. Burdur’daki anaokulları bir program çerçevesinde buraya gelip buradaki bilimsel uygulamalara katılıyorlar. Öğrencilerimiz de derslerde teoride aldıkları eğitimi buradaki küçük çocuklara göstererek onların zihin dünyalarında hayallerini gerçekleştirmek için kapı aralamış oluyorlar. Küçük yavrularımız da gelecekte ülkemizin bilim insanları olması yolunda ilk adımı MAKÜ’de atmış oluyorlar. Üniversitemizin şehirle bütünleşmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız bu çalışma sayesinde de hem bizim öğrencilerimiz uygulama ile erken süreçte karşılaşıyorlar hem de çocuklarımız bilimle temas ederek geleceklerine şekil verme imkanı buluyorlar.” ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Tekerci ise “Öğrencilerimizle birlikte bilim haftası düzenlemek istedik. 2 hafta boyunca her gün 4 bilimsel tema ile öğrenciler çeşitli atölyeler hazırladılar. Bu atölyelerde erken çocukluk döneminde bilimsel farkındalık oluşturmak, çocukları bilime teşvik etmek ve bilim okuryazarlığı programına dikkat çekmek için öğrencilerimiz içerikleri yapılandırdı. Her gün farklı ana okulundan çocuklar bizimle birlikte farklı bilimsel çalışmaları deneyimlemektedirler. Hem öğrencilerde hem çocuklarda hem de ailelerinde bilimsel farkındalık oluşturmak istedik.” şeklinde konuştu.

MAKÜ Bilim Haftası etkinliği iki hafta boyunca devam edecek.









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