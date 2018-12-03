Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alan Burdur'dan ‘Melli inciri'nin de aralarında bulunduğu 24 ürünün coğrafi işaret tescil belgesi dağıtım töreni Ankara'da TÜRKPATENT'de gerçekleştirildi.Coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni sonrası açıklama yapan AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, coğrafi işaret tescilinin yapılması ile Melli incirinin ilçenin simgesi haline geleceğine işaret ederek, tarımsal desteklerle, üretim alanlarının da hızla artırılmasının hedeflediklerini kaydetti.AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise coğrafi işaret sayesinde Melli incirinin markalaşması, iç piyasada ve yurt dışında satış imkanlarının artacağını söyledi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde gerçekleşen törende Melli inciri ile birlikte Amasya beji, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, cennet çamuru, Daday etli ekmeği, Isparta Kabune pilavı, Kandıra bezi, Kars balı, Milas tepsi böreği, Murtuğa, Mut zeytinyağı, Nallıhan iğne oyası, Nallıhan örtmesi, Nazilli kar helvası, Pınarbaşı kara çorba, Sivrihisar muska baklavası, Şanlıurfa sadeyağı (Urfa Yağı), Tarsus sarı ulak zeytini, Tosya bıçkısı, Trabzon kazaziyesi, Van kavut, Van keledoşu ve Van Savatlı gümüş işlemesine coğrafi işaret belgesi verildi.