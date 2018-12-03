PROJE DEMEK HEDEF DEMEKTİR. PROJE DEMEK VİZYON DEMEKTİR. GELECEKTE HEYECAN DUYARAK BEKLENTİLERİ OLMAK DEMEKTİR.

Vali Hasan Şıldak, Burdur Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yürütülen Burdur İnovasyon İle Gelişen Eğitim (BİLGE) projesinin tanıtım toplantısına katıldı.Burdur ilinde göreve başladıktan sonra başta Burdur Valiliği AB ve Dış İlişkiler Proje birimi olmak üzere, bütün kurumların proje birimlerinin aktif olarak çalışmasını isteyen ve bu doğrultuda kurum müdürlerine talimat veren Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından hazırlanarak yürütülen ve Burdur Valiliği himayelerinde devam edecek BİLGE Projesinin tanıtım toplantısına katılarak bu konuya verdiği önemi gösterdi.Vali Hasan Şıldak BİLGE Projesi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada; “Bugün önemli bir faaliyet için bir başlangıç noktasında bulunuyoruz. Gerçekten ben ilde göreve başladıktan sonra böyle bir çalışmanın Milli Eğitim Müdürlüğü’müz bünyesinde başlatılmış olmasını, ilk adımlarının atılmış olmasını memnuniyetle karşıladım. Öncelikle başta İl Milli Eğitim Müdürümüze, müdür yardımcılarımıza ve bu çatı projede görev alan, emek veren bütün arkadaşlarıma tebriklerimi ve teşekkürlerimi bildiriyorum. Gerçekten önemli ve önemsenmesi gereken bir çalışma. Bu çalışmanın temeli şuradan kaynaklanıyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, bütün eğitim kurumlarımızın yürütecekleri projeler bir çatı altında toplanıyor. Valilik olarak bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Burdur İnovasyon İle Gelişen Eğitim Projesi’nin bütün gelişmelerin, teknolojik gelişmeleri ilimizde yansıtacağını ve bir proje yağmuruna, sağanağına tutacağını şimdiden görebiliyorum. Bu manada ilimizde büyük bir sinerji oluşacaktır. Bundan da hiçbir kuşkum yok.Proje ekibinde görev alan çok genç ve dinamik bir ekibimiz var. Valilik olarak AB ve Dış İlişkiler birimimizde de proje ekibimiz mevcut ancak biz göreve başladıktan sonra proje ekibimizi çok daha güçlü hale getirmek için toplantılar zinciri başlatmıştık. O esnada Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde BİLGE Projesi’nin adımlarının atılmakta olduğunu öğrendim. Bu projeden memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Proje birimlerini önemsediğimi bir kez daha buradan ifade ediyorum, bu konuda Valilik bünyesinde proje eğitimini bütün ilgili müdürlüklerden temsilciler toplamak sureti ile 15’in üzerine çıkardık. Şu anda çok aktif bir çalışma temposuna başlamak üzere.Bugüne gelirsek proje üretmeye yönelik çalışmalar çok önem taşıyor. Çünkü bütün eğitim kurum-kuruluşlarında, okullarımızda rutin faaliyetleri sürdürmek elbette ki bizim birinci görevimiz. Bunun yanında projeler üretmeliyiz, projeli çalışmalar demek, o kurumun, orada çalışanların, orada yöneticilik yapanların proje ekibinde yer alan herkesin bir hedefinin olması demektir. Proje demek hedef demektir. Proje demek vizyon demektir. Gelecekte heyecan duyarak beklentileri olmak demektir.Buradaki çalışma bütün eğitim camiasında faaliyetleri, proje çalışmalarını koordine eden hepsini tek bir çatı altında toplayan ve bütün paydaşlarında birbirinden haberdar olmasını sağlayacak yapı hazırlığı olan BİLGE’yi ben böyle tanımlıyorum. Arkadaşlarımızla bizde defalarca bir araya geldik. Bizi de bilgilendirdiler. Ben gerçekten yürekten bu ekibi tebrik ediyorum. Sistemli bir çalışma ile etkileşimi ve karşılığı paydaş ilişkileri de bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerimizin de desteği ile hedeflendiği gibi BİLGE Projesi’nin de çok başarılı olacağını düşünüyorum.Bugün BİLGE projesinin başlangıç ve tanıtımı ile de “Aranızdayız Projesi” özellik arz eden bir projedir, engellileri merkeze alan, engelli vatandaşlarımız bilhassa çocuklarımızı, gençlerimizi hedefleyen bir projedir. Böyle bir projeyi de başlangıç tanıtım projesi olarak seçtiler. Benim eşimde bu projenin sosyal boyutunda aktif olarak görev alacak. Kendilerine teşekkür ediyorum.Beklentimiz bütün kurumlarımızdan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu çalışmasının örnek alınması bu sinerjinin her kurumumuza yansımalarının olmasını temenni ediyorum. İlçe Kaymakamlarımız ilçelerinde başarılı çalışmalar yürütüyorlar. Bilge projesinde de kendilerinden üstün bir katkı gayret beklediğimizi ifade etmek istiyorum. İlimizde bu ve benzeri çalışmaların artarak devam edeceğini altını bir kez daha çizmek istiyorum. Valiliğimiz bu tür destekleri hiçbir kurumumuzdan, meslek kuruluşları da dahil sivil toplum örgütlerinden hiçbir zaman esirgemeyecektir. Çünkü günümüz projeli çalışma zamanıdır. Projeli, hedefli vizyonlu ve misyona dayanan çalışmaların önünü açacağını, önemli olanın üretmek olduğunu bu şekilde bunlara kaynak ve finans sağlama konusunda bir yolun açılabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.