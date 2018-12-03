Vali Şıldak, Vatandaşla Buluşma Toplantılarına Devam Ediyor

Burdur Valisi Hasan Şıldak, ilkini geçen hafta salı günü başlattığı “Vatandaşla Buluşma Toplantılarına” devam ediyor.Burdur Valiliğinden yayınlanan basın bülteni şöyle: "Her hafta Salı günü 10:00 – 12:00 saatleri arasında Valilik Toplantı Salonunda devam edecek toplantılar ile vatandaşlarımızla tek tek görüşerek, sıkıntı ve sorunlarını dinleyen Valimiz, bugün gerçekleşen toplantıda da 38 vatandaşımızla bire bir görüşerek taleplerini dinledi.Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ramazan Erdim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Taşdemir hazır bulundu.Vatandaşlarımızı doğrudan dinleyerek, çekinmeden kendilerini ifade etmelerini isteyen Vali Hasan Şıldak, taleplerle ilgili bütün kurumlarımız tarafından gereken özen ve hassasiyetin gösterileceğini, imkanlar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde taleplerin değerlendirilerek, çözümler üretilmeye çalışacağını ifade etti.Vatandaşlar ikincisi gerçekleşen “Vatandaşla Buluşma Toplantısını” düzenlediği için Valimize teşekkür ederek, gösterdiği yakın ilgi ve alaka için memnuniyetlerini ifade ettiler."