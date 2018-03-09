Burdurlu esnaf Mehmetçik’e destek için yürüdüTürk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin Bölgesinde yürüttüğü operasyona destek amacıyla Yeni Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından yürüyüş düzenlendi.Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında toplanan esnaf, araçlarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süsleyerek şehir merkezinde konvoy oluşturdu. Konvoyun ardından Köprübaşı mevkinden, Cumhuriyet Meydanına kadar sloganlar atarak yürüyen esnaf, Cumhuriyet Meydanında şehitler için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu. İl Müftüsü Hıdır Bayrak’ın duasının ardından, 5 bin kişilik helva dağıtımı yapıldı.Yeni Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tuncay Yiğit yaptığı açıklamada, "Afrin’de kahramanca savaşan askerlerimize destek olmak için bir araya geldik. Burdur esnafları olarak önce konvoy düzenledik, ardından da yürüyüş yaptık. Afrin’deki askerlerimizin yanındayız" dedi.