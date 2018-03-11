Burdur’da inşaata malzeme getiren Hüseyin Önder (29) asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.Olay Emekevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir inşaata mermer getiren Hüseyin Önder inşaat içerisinde dengesini kaybetti. Hüseyin Önder, yaklaşık 3 metreden beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin Önder’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Önder’in cenazesi Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyüne defnedildi.