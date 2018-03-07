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BAKOMUTAN ATATÜRK'ÜN BURDUR'A GELİŞİ YENİDEN YAŞATILDI

BAKOMUTAN ATATÜRK'ÜN BURDUR'A GELİŞİ YENİDEN YAŞATILDI
BURDUR 0
böcüzade
BAŞKOMUTAN ATATÜRK’ÜN BURDUR’A  TEŞRİFLERİNİN 88. YILDÖNÜMÜ


İstiklal Harbi, Kurtuluş Savaşı, Büyük Taaruz, cumhuriyetin ilanı gibi sıkıntılı ve zaferlerle sonuçlanan günlerin ardından 6 Mart 1930’da Burdur’u ziyaret eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e sevgi seli olmuştu. Aynı manevi duygular ve gurur 88 yıl sonra yine yaşatıldı. Burdur seferber olarak Atatürk’ün teşrifini kutladı.

ÇATALPINARDA KARŞILANMIŞTI; ÇATALPINAR’DAN HAREKET EDİLDİ

Atatürk’ün 88 yıl önceki karşılama töreni o zaman için şimdikinin Çatalpınar kavşağında yapılmıştı. Aynı onur kortej yürüyüşünün yine aynı yerden başlatılmasıyla devam ettirildi. Kortejde kimler yoktu ki? Her şeyden önce Atatürk’ün geleceği armağan ettiği Türk gençleri, Türk öğrencileri, Türk Ordusu mensupları, protokol mensupları, vatandaşlar, memurlar sivil toplum örgütleri; sağcısı solcusu her siyasi görüşten kişiler ve daha niceleri bu onuru devam ettirmek için yürüyüş kortejine dahil oldu.

AFRİN HAREKATI İÇİN GÖVDE GÖSTERİSİ

Burdur’daki bu birlik, bütünlük ve tek sesli gövde gösterisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin dolaylarında devam ettirdiği zeytindalı operasyonu için de milli şuurun bir göstergesi oldu.

BELEDİYE BANDOSU VE MİLLİ MARŞLAR

Çatalpınar’dan hareket eden kortejin önünde Atatürk ve Türk Bayrağı taşıyan askerler ve öğrenciler arkasında Belediye Bandosu her yıl olduğu gibi bu yıl da marşlar seslendirerek korteji başlattı. Çatalpınar’dan Cumhuriyet Meydanına akın eden binlerce kişi korteje renk ve güruh katmış oldu.

VALİ YILMAZ’A TÜRK GENÇLİĞİNDEN TÜRK BAYRAĞI

Cumhuriyet Meydanındaki tören Burdur Valisi Şerif Yılmaz’a Türk gençliği tarafından Türk bayrağı takdim edilmesi ve Vali Yılmaz’ın da öperek Bayrağı teslim alıp, daha yükseklerde dalgalanması için Türk Bayrağını yeniden Türk gençlerine vermesi ile başladı. Bunun ardında Çelenk Töreni düzenlendi ve Burdur Valiliği, garnizon Komutanlığı ve Burdur Belediyesi Atatürk anıtına çelenk koyarak manevi huzurda saygı duruşunda bulunmuş oldu.

BAŞKAN ERCENGİZ ALKIŞLANDI

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı da Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptı. Başkan Ercengiz hem konuşma yapacağı kürsüye yürürken hem de konuşmasından sonra vatandaşlar tarafından alkışlandı. Ercengiz de kendisine alkışlarla sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Ercengiz günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada; “Burdur’un Onur günü olarak kabul edilen bu özel günde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ilimizde konuk etmiş olmanın gururunu, onurunu ve sevincini bir kez daha yaşıyoruz.

   6 Mart 1930’da Burdur’umuza güneş gibi doğan Mustafa Kemal Atatürk’ün 88 yıl önce Çatalpınar’da yaşattığı onuru ve coşkuyu, bugün bizler aynı heyecanla yüreğimizde hissediyoruz. Bizler; bu anlamlı günü kutlarken sadece büyük bir insanın ilimize gelmesini kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda onun ilkeleri ışığında yükselen bağımsızlık ve gelişmişlik düzeyini de kutluyoruz.

Atatürk yalnızca; Ülkemizi kan ve ateşlerden kurtaran, ulusal kurtuluş savaşına önderlik eden, zaferler kazandıran bir komutan değil, aynı zamanda ulusumuzun çağdaş aydınlık geleceğine ışık tutan büyük bir devlet adamı idi.

O; bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçılığı ve demokrat kişiliği ile tüm insanlığın saygı duyduğu örnek bir liderdir. O; içinde bulunduğu onca yoksulluğa, ülkenin olanaksızlıklarına rağmen, azim ve kararlılıkla modern Türkiye’nin ilk ve güçlü adımlarını atmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri, Büyük Önder, Cumhuriyetin kimsenin tapulu malı olmadığını belirtmiş, aksine ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ diyerek Cumhuriyeti Türk milletine armağan etmiştir.

Türk Milletinin canı pahasına büyük fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyeti korumak bizim birinci görevimizdir. Cumhuriyeti ve demokrasiyi hedef alan düşmanlar, Ulu Önder Atatürk’ün askerleri karşısında 1 asır önce olduğu gibi her zaman yenilgiyi tadacaktır

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nın ardından iç ve dış düşmanlara karşı bizlere yaptığı uyarılarının ne kadar önemli olduğunu, aradan 100 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimi ile bir kez daha anladık.

Ulu Önder Atatürk’ün Cumhuriyetle yaktığı aydınlanma ışığını söndürmeden taşıyarak, Demokratik ve Laik Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız.

Ulusumuzun ışık kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, aydınlık Türkiye’nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Yüce Atatürk’ün yurttaşlarımızın gönlündeki erişilmez yeri hiçbir zaman değişmeyecek, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir.

Burdur Belediye Başkanı olarak Atatürk’ün 88 yıl önce onurlandırdığı bu kentte görev yapmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum.

Taşı, toprağı, tarihi ve geleceği Cumhuriyet kokan aydın bir kentin belediye başkanı olarak, Burdur Halkı ile omuz omuza vererek Atatürk’ün ışığında emin adımlarla ilerliyoruz.

Ey Atam; Biz Burdurlular olarak sana verdiğimiz sözü tutuyoruz. Çağdaş, Laik ve Demokratik çizgiden asla ödün vermeden bir eğitim kenti olarak çağdaşlığa, bilime, demokrasiye ve sana olan bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Burdur’a gelerek bizleri onurlandıran Mustafa Kemal Atatürk’ü, Burdur’a gelişinin 88. Yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyor, tüm Burdur halkının bu onur gününü kutluyorum.” dedi.

ÖDÜL TÖRENİ

Cumhuriyet Meydanındaki tören çeşitli yarışmalarda derece girenlere ödül verilmesi ile devam etti.

MİLLETVEKİLİ BALBAY DA BURDUR'DA

Burdurlu olan ve CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay da Burdur'daki bu coşkuya katılmak için kortejdeki ve trenlerdeki yerini aldı. 
 
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