BURDUR'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Burdur’a mevsimin ilk karı salda kayak merkezine yağdı.Beklenen oldu rüzgâr, yağmur derken mevsimin ilk karı şehrin batı yönünden itibaren kent merkezine doğru yağmaya başladı. Rakımı yüksek olan Salda Kayak Merkezi ve civarı beyaz bir örtüye büründü. Mevkideki dağ ve yaylalarda hayvanlarını otlatmak isteyen çobanlar yılın ilk karıyla beraber özçekim yaparak dağlardan müjdeyi verdi. Meteoroloji yetkilileri de sık sık vatandaşları uyarmıştı devlet erkanı da kar yağışlarında yolların kapanmaması için tedbirleri üst seviyede tutuyor.