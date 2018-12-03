3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düzenlenen programla bütünlük sağlandı.Engelliler için pekçok hizmet, yatırım, çalışma ve faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren Burdur kenti, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için de düzenlenen programla dikkat çekti. Burdur Öğretmenevindeki programa Vali Hasan Şıldak başta olmak üzere, il protokolü, iş adamları, engelliler ve aileleri, engelli öğrenciler, Bucak’tan bakım merkezi çalışanları ve bakım merkezi öğrencileri, öğretmenler, Ak Parti il başkanı Volkan Mengi, Ak Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, vatandaşlar, sivil toplum örgütü başkan ve üyeleri katıldı.Vali Şıldak konuşmasında engelli bir hayatın zor bir hayat ve fakat özel bir hayat olduğuna dikkat çekerek “Çalışma sürem boyunca, son yıllarda hükümetin aldığı kararlar devrim diyebileceğimiz çok çeşitli ve kapsamlı çalışmalar yapıldı. Geldiğimiz aşama eskiyle kıyaslanmayan bir düzeyde. Ben de il genelindeki çalışmaları takip ediyorum” dedi. Engelliler için evde eğitim vermeye kadar geniş bir yelpazede hizmetlerin devam ettiğini söyleyen Şıldak, devletin gerekeni yaptığını ve yapmaya devam ettiğini dile getirip “Hepimizin duyarlılıkları, sorumlulukları var. Bireyler olarak vatandaşlar olarak yapmamız gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. İlimizdeki engelliler ile ilgili tüm projeleri destekliyoruz.” dedi.“Alanda çalışmak çok farklıdır. Bunu sözle ifade etmek olmaz, görmek lazım yaşamak lazım. Hedefimiz ne kadar insanı kucaklayabilirsek o başarılıyız demektir. Destek veren herkese ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sürdüren Vali Hasan Şıldak, “Biz yaptık demek her zaman gurur verici” dedi.Program engelliler ile ilgili Bakanlıkça hazırlanan video gösterisinin yapılması, özel eğitim ortaokulu öğrencilerinin şiirler okuması, solo ve koro konserler, çeşitli sanatsal gösteriler, sergiler ile devam etti.