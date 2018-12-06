Öğrenciler engelli bireyler için ‘empati parkuru'nda yürüdü



Burdur’da bir grup üniversite öğrencisi, engelli bireylerin yaşadıklarını zorlukları anlamak için ‘empati parkuru’nda yürüdü.



urdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yeniler Kulübü ve Eflatun Öğrenci Topluluğu öğrencileri, engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlamak ve yaşamlarındaki engelleri kaldırmaya dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. Öğrenciler bu kapsamda, tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve gözleri bağlı bir şekilde 'empati parkuru'nda yürüyerek görme ve bedensel engelli vatandaşları daha iyi anladı. Parkuru tamamlayanlar yaşadıkları zorlukları deftere yazdı.





MAKÜ Eflatun Topluluğu Başkanı Abdullah Edip Çoşkun, "Yaşadığımız toplumda engellileri daha iyi anlayabilmek için empati parkuru hazırladık. Burada engellilerin yaşadıkları zorlukları bizzat yaşadık. MAKÜ Eflatun Topluluğu olarak değişik etkinliklere imza atmaya başladık" dedi.





Empati parkurunu tamamlayan öğrenciler ise duygu ve düşüncelerini dile getirip engellilerin yaşadıkları zorlukları parkurda daha iyi anladıklarını ifade etti.