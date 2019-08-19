Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Peker idaresindeki 15 LK 070 plakalı otomobil, Yeşilova-Burdur kara yolu Jandarma Komutanlığı binası karşısında, Veli Kabay'ın (42) kullandığı 32 LR 437 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücülerden Veli Kabay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer araç sürücü Osman Peker ile otomobilde bulunan eşi Kıymet Peker, kayınpederi Abdurrahman Yüksel ve kayınvalidesi Anakadın Yüksel ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kabay'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



BURDUR (AA) -



