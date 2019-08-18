Bu yıl ikincisi düzenlenen Burdur Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz elde etti.



2. Burdur Yağlı Güreşleri



- Finalde rakibi Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu





Bu yıl ikincisi düzenlenen Burdur Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz elde etti.



Burdur Belediyesi tarafından organize edilen yağlı güreş müsabakaları, kent merkezindeki bir otelin çim sahasında yapıldı. Güreşlere, 40'ı başpehlivan olmak üzere 600 sporcu katıldı.



Başpehlivanlık yarışında 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanan Antalyalı Ali Gürbüz ile hemşehrisi Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Gürbüz, Okulu'yu mağlup ederek Burdur Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.



Gürbüz'e altın kemerini Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdi.



Başkan Ercengiz, güreşlerin ardından yaptığı açıklamada, kentte bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Tüm pehlivanlara güreş kariyerlerinde başarılar dileyen Ercengiz, ata sporuna sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.



Öte yandan güreşlerdeki ağalık ihalesini, iş adamı Gökhan Varol 130 bin lira teklifle kazandı.



































BURDUR (AA) -