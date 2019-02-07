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Burdur'da Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Eylemi

Burdur'da Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Eylemi
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Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Ülke genelinde eş zamanlı başlayan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ projesi Burdur’da da başladı.

Ülke genelinde eş zamanlı başlayan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ projesi Burdur’da da başladı. Vali Hasan Şıldak, il protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerle yaya geçidinden karşıdan karşıya geçiş yaparak yayanın önemine dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli Trafik’ yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek olan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ isimli kampanya başlatıldı. Vali Hasan Şıldak, 15 Temmuz Anadolu Lisesi önü ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliklerde yaya geçitlerinde duran araç sürücülerine kampanya kapsamında hazırlanan “Yaya Öncelikli Trafik” konulu broşürleri dağıttı.

Geçiş sırasında yayalara yol veren araçların yanına giden Vali Hasan Şıldak, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganlarının bulunduğu broşürleri şoförlere vererek teşekkür etti.

Vali Hasan Şıldak düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada; “Dünya Sağlık Örgütü’nün “2015 Yol Güvenliği Küresel Durum Raporu”na göre trafik kazalarına bağlı olarak her yıl 1.250.000 insanın hayatını kaybettiği, bu ölümlerin büyük bir bölümünün düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldiği görülmüştür. Ayrıca trafik kazası kaynaklı ölümlerin 49’unu trafik sisteminin en savunmasız elemanı olan yayaların oluşturduğu tespit edilmiştir. Bahse konu rapor trafik kazalarında yayaların risk unsurunun ne kadar yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74’üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle; "sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü getirilerek bu önlemlerin mevzuat ayağına katkı sağlanmıştır.

Trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1700 yayayı kaybettiğimiz düşünüldüğünde mevzuatta getirilen bu yeni düzenlemenin geniş kitlelere duyurulması, bu konuya ilişkin farkındalığın arttırılarak tüm sürücülere bu davranışın kazandırılması önem arz etmektedir. Bu amaçla İçişleri Bakanlığımız tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya yapılması kararlaştırılmıştır. Yıl boyunca yapılacak kampanya faaliyetlerinin başlatılması ve etkin bir farkındalık sağlanması için bugün 12.00-13.30 saatleri arasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Burdur Merkez ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak yaya öncelikli trafik düzeni bilinci kazandırma etkinliği yapılmaktadır. İl Merkezimizde 42 Yaya geçidi bulunmaktadır. Tüm kolluk birimlerimizle afiş, broşür ve spot filmlerle tüm vatandaşlarımızda “Yaya Öncelikli Trafik” farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda il genelinde yapmakta olduğumuz yaya öncelikli trafik düzeni bilinci kazandırma etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

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Ãncelik HayatÄ±n, Ãncelik YayanÄ±n
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