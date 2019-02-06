Bucak’ta rahatsızlananların sayısı 2bin 213’e çıktı

Bucak’ta 3 Şubat Pazar gecesinden itibaren bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 2bin 213’e çıktıBucak’ta 3 Şubat Pazar gecesinden itibaren bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 2bin 213’e çıktı. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada alınan tedbirlerle vaka sayısında azalma olduğu belirtildi. Şu ana kadar 21 kişinin Hastanede tedavi altında olduğu aktarıldı.







Hiç bir vatandaşın hayatı tehlikesi bulunmadığını belirten Burdur Valiliği, “Valiliğimizin koordinasyonu altında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından içme suyu sondaj kuyuları ve su depolarında alınan tedbirler etkili sonuç vermiştir. Başta klorlama çalışması olmak üzere tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasına devam edilmektedir. Ayrıca, hastanelere başvuran vatandaşlarımıza bilgilendirme broşürü verilmektedir. Bucak İlçe Merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın şebeke suyunun kullanımı konusunda daha önce yaptığımız uyarıları dikkate almaları, şebeke suyunu kaynatarak kullanmaları, özellikle el yıkama ve tuvalet hijyeni konusunda duyarlı olmaları, sokaklarda bulunan çeşmelerden su içmemeleri önem taşımaktadır” şeklinde açıklama yaptı.