08.02.2019 günü saat 18:00 sıralarında Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak üzerinde bulunan boş arazide bulunan çukurda toprağa gömülü vaziyette ceset ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren polisin olay yerinde yapılan incelemelerde; torbalar içerisinde, toprağa gömülü olarak kimliği belirsiz bir kadına ait ceset bulunduğu tespit edildi. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, kadının parmak izinden yapılan sorgulama sonucunda kimliği tespit edildi.Burdur Valiliğinin de doğruladı olayda bulunan cesedin uluslararası koruma başvurusu sahibi kişi olarak ikamet etmekte olan ve 09.01.2019 tarihinden itibaren kayıp şahıs olarak aranan Afgan uyruklu bir kadın ve isminin Masahude Hasami (28) olduğu belirlendi. Cesedi gerekli incelemelerin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen iki şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma kapsamlı olarak devam ediyor.