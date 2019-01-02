Tefenni Belediyesi Halk Ekmekte poşeti kaldırdı. 2 Ocak'tan itibaren uygulamanın başlanacağı, vatandaşları yılda 1 kere olmak üzere ücretsiz bez torba dağıtılacak.Tefenni Belediyesi Halk Ekmekte poşeti kaldırdı. 2 Ocak'tan itibaren uygulamanın başlanacağı, vatandaşları yılda 1 kere olmak üzere ücretsiz bez torba dağıtılacak.Ücretsiz bez torba dağıtımlarının 2 ocaktan itibaren yapılacağını belirten Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz; “Çevreci bir anlayışla artık Belediyemiz Halk Ekmek Fırınından ekmek alan herkese yılda bir defa olmak üzere bez çantalar ücretsiz dağıtılacaktır. Dolayısı ile doğada erimesi yüzyıllar alan naylon poşet dağıtımını sonlandıracağız.” dedi.