Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu Yardımlaşma ve Kurtarma Topluluğu tarafından düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu Yardımlaşma ve Kurtarma Topluluğu tarafından düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu Yardımlaşma ve Kurtarma Topluluğu, Altınyayla Kaymakamlığı, Altınyayla Belediyesi, Altınyayla İlçe Emniyet Amirliği, Altınyayla İlçe Jandarma Komutanlığı, Burdur AFAD, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekiplerinin katılımıyla Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu ve Bucak Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencilerine tatbikat eğitimi düzenlendiYangında kurtarma, yangın söndürme, dik açılı arazide kurtarma ve kentsel arama kurtarma tatbikatlarının gerçekleştirildiği eğitime Altınyayla Kaymakamı Sedat ÖZDEMİR ve Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet SERTTAŞ da katıldı.