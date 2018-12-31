Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli bir dizi temel atma ve açılışlarda bulunmak üzere 28.12.2018 cuma günü Burdur ilimizi ziyaret etti.Program, Bakanımızla birlikte Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı üst düzey bürokrat ve birim amirleri, Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Burdur işletme Müdürlüğü personelleri, İl protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli Burdur Ziyaretlerinde Valilik makamını ziyaret ederek Burdur Valisi Hasan Şıldak’ tan Burdur İliyle ilgili brifing aldı. Valilik ziyareti sonrasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Tarım ve Orman sektörünün mevcut durumu ve gelecekte daha iyi konumlara ulaşmanın yollarıyla ilgili değerlendirme yapıldı.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü