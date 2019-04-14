Burdur'un Bucak ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Gencer, son yolculuğuna uğurlandı.Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir evinde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Gencer (65) Konak Mahallesi'ndeki evinde vefat etti.Arısoy'un cenazesi Müftülük Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından, Hacı Sarılar Mezarlığı'nda defnedildi.Cenaze törenine, Kaymakamı Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubaylar ile gazinin ailesi ve yakınları katıldı.BURDUR (AA) -