Burdur'un Bucak ilçesinde bir inşaatta erkek cesedi bulundu.Onaç Mahallesi'ndeki inşaat alanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören inşaat bekçisi, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.İlk incelemede 45-50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde kimliğe rastlanmadı.Yapılan incelemenin ardından ceset, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.BURDUR (AA) -