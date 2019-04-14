Burdur'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Yörük göçü canlandırıldı. Yöresel kıyafetler giymiş Yörüklerin deve, at, eşek ve küçükbaş hayvanlarıyla davul zurnalar eşliğinde canlandırdığı temsili göç, renkli görüntülere sahne oldu. Uzay Çatı Pazar yerinde sona eren etkinliği, vatandaşlar ilgiyle izledi.Burdur'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Yörük göçü canlandırıldı.Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneğince ikincisi düzenlenen "Yörük Göçü ve Yaren Gecesi" etkinliği, Çatal Pınar Kavşağı'ndan başladı.Yöresel kıyafetler giymiş Yörüklerin deve, at, eşek ve küçükbaş hayvanlarıyla davul zurnalar eşliğinde canlandırdığı temsili göç, renkli görüntülere sahne oldu. Uzay Çatı Pazar yerinde sona eren etkinliği, vatandaşlar ilgiyle izledi.Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada, Burdur'un binlerce yıllık tarihi, zengin kültürel mirası, el değmemiş doğal güzellikleriyle Anadolu'nun şirin kentlerinden biri olduğunu belirtti.Burdur'un sahip olduğu bu kültürel değerleri yaşattığına dikkati çeken Vali Şıldak, "Yörük denilince akla pek çok kelime gelir. Benim Yörük'ten anladığım öncelikle vatanlarına yürekten bağlı olan, mert dürüst, sıcakkanlı, misafirperver, hoş sohbetli fedakar ve paylaşımcı insanlardır. Ekmeklerini bölüşen, yazları yaylakta, kışları kışlakta ekmeğini taştan çıkaran bir çalışkanlıkla hayatlarını sürdürürler. Yörük demek özü sözü bir olan, iftira atmayan, güvenilir, arkadan iş çevirmeyen, 'ben' değil 'biz' diyen, devletine sadık, milletiyle ve kendisiyle barışık insanlardır."Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği (YÖRKAYDER) Başkanı Alaettin Kalkan da eski tarihlerden beri göç eden bir topluluk oldukları için kendilerine, yürüyen Türkler anlamına gelen Yörük denildiğini dile getirdi.Yörük Türkmen derneklerinin amacının gelenek, görenek, örf ve adetlerine bağlı, vatan-millet ve bayrak sevdalısı, nefsine hakim barışçı nesiller yetiştirmek olduğunu kaydetti.Mehter takımı, orta oyunu ve halk oyunu ekibi gösterileriyle devam eden etkinlik, emeği geçenlere plaket takdimiyle sona erdi.Etkinliğe Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Yörük derneklerinin temsilcileri ile üyeleri katıldı.BURDUR (AA) -