Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobille domates yüklü kamyonun çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 7 yaralıBurdur'un Çavdır ilçesinde otomobille domates yüklü kamyonun çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Selim Şen idaresindeki 34 AH 7490 plakalı otomobil ile Mustafa Özişçi'nin kullandığı 07 TE 312 plakalı domates yüklü kamyon, yağışın etkili olduğu İzmir-Antalya kara yolunun Çomaklı mevkisinde çarpıştı.Kazada sürücüler, kamyonetteki Muhammet ve Ercan Peker ile otomobildeki Kadriye, Fatma ve Aytekin Şen yaralandı.Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Selim, Kadriye ve Fatma Şen'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.BURDUR (AA) -