Burdur'da üniversite öğrencisi ölü bulundu
Burdur'da üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencisi Bünyamin Birbey Topal'ı (19), arkadaşları kaldığı apartın odasında hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine adrese giden 112 Acil Servis ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Topal'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gencin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.
BURDUR (AA) -