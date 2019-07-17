Burdur'un Bucak ilçesinde Kent Konseyi, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Toplam 133 delegeden 35'ünün katıldığı genel kurulda, tek liste ile gidilen seçimde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Gönenç, Bucak Kent Konseyi'nin başkanı seçildi.

Bucak Kültür Merkezi'nde düzenlenen olağan genel kurulda konuşma yapan Kaymakam Yalçın Sezgin, daha aktif bir kent konseyi ile ilçenin ekonomik, kültürel, sosyal ihtiyacı olan her şeyi ortak paydada olmasını istediklerini söyledi.

Başkan Gönenç ise yaptığı konuşmada, kent konseyinin şehir açısından öneminin farkında olduklarını bildirdi.

Kentte hayatın her alanına dokunan STK'leri harekete geçirmek istediklerini belirten Gönenç "Toplumun ortak gözü, kulağı, duygusu anlamına gelen Kent Konseyi'nin ilçemizin daha yaşanabilir halinde olması için çalışmak istiyoruz." dedi.

Genel kurulda Yürütme Kurulu Üyeliklerine ise Doç. Dr. Osman Akın, Aziz Dilek, Hayri Akay, Mustafa Oğuz, Sefa Mustafa Kızıltan, Davut Acat ve Mehmet Ali Arslan seçildi.



BURDUR (AA) -



