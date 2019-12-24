Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü yaralı yaban hayvanları için şifa olmaya devam ediyor.Duyarlı vatandaşlarımız tarafından geçtiğimiz gün Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü’ne getirilen yaralı sığır balıkçılının ilk tedavisi veteriner hekimler ve “Yaban Hayatının Korunması, Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi” kapsamında Burdur Şube Müdürlüğü’nde istihdam edilen alanında uzman çalışanlar tarafından yapıldı.Yapılan ilk müdahale sonrasında kuşun ciddi bir yarasının bulunmadığı ve yeterince beslenemediği için halsiz kaldığı tespit edildi. Kuşa ilk müdahalenin yapılmasının ardından beslenmesi sağlanarak tedavi ve rehabilitasyon için Antalya Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü.Tümüyle sağlığına kavuşmasının ardından sığır balıkçılının doğal yaşam ortamına bırakılması planlanıyor.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü