19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı



Burdur'un Karamanlı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muharrem Erkil'in Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler, okul bandosu eşliğinde stadyumuna kadar yürüdü.

Erkil, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Törende öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi, ritim ve sportif hareketler sundu.

Karamanlı Gençlik Spor Kulübü bünyesinde kurulan, yamaç paraşütü sporcuları gösteri atlayışı yaptı.

Protokol mensuplarının yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesinin ardından tören sona erdi.



BURDUR (AA) -

