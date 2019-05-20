Burdur'da düğünde atılan maganda kurşununun isabet etmesinden dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum olan bedensel engelli Murat Turan'ın hayatı, okçuluk sporuyla değişti. Turan'ın hedefi 31 Mayıs'ta Hollanda'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda dereceye girerek, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek. Turan, hedefine ulaşmak için haftada 6 gün 6'şar saat antrenman yapıyor.Burdur'da düğünde atılan maganda kurşununun isabet etmesinden dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum olan bedensel engelli Murat Turan'ın hayatı, okçuluk sporuyla değişti.Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Şampiyonu olan 43 yaşındaki paralimpik milli sporcu Murat Turan, 10 yıl önce bir düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralandı.Üç yıl süren tedavinin ardından bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Turan, GATA'da gazi askerlerden öğrendiği makaralı yay okçuluğuna başladı. Kısa süre içinde yeteneği keşfedilen Turan, girdiği ilk Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü oldu.Asıl mesleği üfleme cam ustalığı olan ancak yaşadığı kazanın ardından malulen emekliye ayrılan Turan, yöneldiği okçulukta milli takıma yükseldi. Murat Turan, 2016'da Çekya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dördüncü, 2017 ve 2018 Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, 2017'de Çin'deki Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalist, bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda da birinci oldu.Turan'ın hedefi 31 Mayıs'ta Hollanda'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda dereceye girerek, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek.- Turan: "Sporla bütün hayatım değişti"Milli sporcu Murat Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sonrası 33 gün yoğun bakımda kaldığını söyledi.Evde yatan bir engelli yerine, hayata bağlı bir sporcu olmayı tercih ettiğini belirten Turan, "Sporun bambaşka bir şey olduğunu kazadan sonra fark ettim." dedi.Turan, hayatındaki sihirli değneğin spor olduğunu belirterek, "Spora başladıktan sonra duruşum, şeklim, hayata bakış açım ve aktivitelerim değişti. Daha önce birilerine muhtaç yaşıyordum ancak bunu sporla yendim. Sporla bütün hayatım değişti." ifadelerini kullandı.Başarıların da art arda geldiğine dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:"2016'da Çekya'da bireyselde dünya dördüncülüğüm var. 2017 ve 2018'de Türkiye üçüncülüğü elde ettim. 2017'de Çin'deki Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükseldim. Bu yıl daha iyi ve sıkı çalışarak 23 Nisan'daki Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya aldım. İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak altın madalya kazanarak bayrağımızı orada dalgalandırdık. 31 Mayıs'ta Hollanda'daki Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Bu şampiyonanın en önemli özelliği, olimpiyat vizesi verilen bir yarışma olması. Orada ilk 16'ya girersem, olimpiyatlara gitmeye hak kazanacağım. Hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemin bayrağını dalgalandırmak."Murat Turan, okçuluğun odaklanmayı geliştiren bir spor olduğunu aktararak, "Okçuluğun en güzel yanı, 7 ile 70 yaşındaki iki insan aynı anda yarışabiliyor. Engellilerle normal insanlar da yarışabiliyor. Hedefim, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya almak. Bundan sonra ayaklarım üzerinde belki duramam ama hayatta kalmak için onurlu bir nedenim var. O da bayrağımızı zirveye taşımak." diye konuştu.- Antrenör Bacak: "Yetenekli ve hırslı bir sporcu"Antrenör Ahmet Bacak, Murat Turan'ın yetenekli ve hırslı bir sporcu olduğunu söyledi.Turan'ın Hollanda'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda derece alacağına gönülden inandığını belirten Bacak, şunları kaydetti:"Hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları. Buna ulaşmak için çok iyi ilerliyoruz. Haftada 6 gün 6'şar saat antrenman yapıyoruz. Günlük yaklaşık 400 ila 500 ok atıyoruz. Yorulmak nedir bilmiyoruz. 2020'yi hedefliyorsak, herkes fedakarlık yapacak. Murat Turan da ben de fedakarlık yapıp bunun üstesinden geleceğiz. Burdur tarihinde ilk defa okçulukta olimpiyat kotası alıp, derece yapmak istiyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum."BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK -