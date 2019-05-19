Isparta, Burdur, Antalya 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Burdur'da tören düzenlendi. Törende halk oyunları ve cimnastik gösterileri sergilendi.

Isparta, Burdur, Antalya 19 Mayıs kutlamaları
BURDUR
G.Tarihi: 19.05.2019 14:31
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da tören ve etkinlikler düzenlendi
- Bisikletçilerin 15 Mayıs'ta Samsun'dan teslim aldıkları ve 1100 kilometre yol katederek getirdikleri Türk bayrağı, Muğla Valisi Esengül Civelek'e teslim edildi
- Muğla'da kutlamalar kapsamında yapılan rahvan at yarışları heyecanla izlendi

 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenler düzenlendi. 

- Burdur 
Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Orhan Kemerkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kemerkaya ve beraberindeki öğrenciler, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti.
Meydanda devam eden kutlama programında öğrenciler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu. 
Burdur Gençlik ve Spor Müdürü Kemerkaya, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Atatürk'ün tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele dolaşmasının ve Türk milletinin tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının 100. yıl dönümü olduğunu söyledi.
Türk milletinin tarih boyunca bağımsız yaşadığını belirten Kemerkaya, "Atatürk'ün, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' sözüyle milli mücadeleden tüm yoksulluğu ve yokluğa rağmen Türk milleti başarıyla çıkmıştır." dedi. 
Tören, halk oyunları ve cimnastik gösterisinin ardından öğrencilerin seslendirdiği şarkılarla sona erdi. 









Antalya'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Hacıcaferoğlu, konuşmasında gençlerin, Atatürk'ün eserlerinin temel taşı olduğunu belirterek, "Unutmayınız ki 19 Mayıs ile başlayan ve Cumhuriyet ile devam eden efsanevi Türk destanının teminatı siz gençlersiniz. Sizler milli ve yerli duruşunuzla, bu ülkenin kalkınması ve geleceği için çalışan ve üreten gençlersiniz." dedi.  
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ile çok sayıda vatandaşın katıldığı tören sonunda bazı kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları anıta çelenk bıraktı.
Antalya Spor Salonu çevresinde, kutlamalar kapsamında hazırlanan etkinlik alanında ise çeşitli spor ve sanat gösterileri sunuldu. Plaj voleybolu, tekvando, judo, masa tenisi, dart gibi spor oyunlarının yanı sıra halk oyunları ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlendi. 
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve protokol üyeleri etkinlik alanını gezdi. Gösterileri izleyen heyet, bazı spor dallarını denedi.
Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal meşalesini İstanbul'dan Anadolu'ya taşıdığını hatırlattı.
Ardından Erzurum ve Sivas kongreleriyle mücadele koşullarının belirlendiğini ve 1923'te Cumhuriyet'in kurulduğunu vurgulayan Karaloğlu,  "Bu nedenle 19 Mayıs hem bir meşale hem de bir işaret fişeği olma özelliği taşıyor. 19 Mayıs, Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında kalmayacağının dünyaya ilanıdır. Bu milletin devletini, bayrağını gençler muhafaza etmiştir. Bu yüzden Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Bu nedenle 19 Mayıs'ı da Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlarız. Tüm milletimizin bayramı kutlu olsun." diye konuştu.








- Muğla
Muğla'daki kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki gençlik yürüyüşüyle başladı. 
Atatürk Stadı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu konser verdi. Kutlamada, lise öğrencilerince 19 Mayıs oratoryosu sahnelendi. 
Halk oyunları ile cimnastik, güreş gibi spor gösterilerinin ardından yarışmalarda dereceye giren milli sporculara ödülleri verildi. Kutlamalar kapsamında yapılan rahvan at yarışları heyecanla izlendi. 
Muğlalı bisikletçilerin 15 Mayıs'ta Samsun'dan aldıkları ve 100 kilometre yol katederek getirdikleri Türk bayrağı Vali Esengül Civelek'e teslim edildi.
Bayrağı öperek teslim alan Civelek, emaneti Muğla'ya taşıyan bisikletçilere teşekkürlerini iletti.
Programın sonunda Civelek ve protokol üyeleri, Sınırsızlık Meydanı'nda kurulan stantları gezerek gençlerle sohbet etti.
- Isparta 
Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. 
Gevrek, konuşmasında 19 Mayıs'ın, bir milletin yeniden dirilişinin sarsılmaz hatırası olduğunu söyledi. 
Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin, Türk milletinin cesaret ve öz güveniyle birleşerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelediğini ifade eden Gevrek, şöyle devam etti: 
"Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilen bu değerli emaneti korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak, gençliğimiz başta olmak üzere hepimizin sorumluluğudur. Türk gençliği ecdadından aldığı ilhamla Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak, dünyaya örnek olacak ve milletçe hepimizi gururlandıracak vizyona sahiptir." 
Törende, öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu. Bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle kutlamalar sona erdi.

ANTALYA (AA) -
 
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