Burdur’dan Afrin’e uzanan sıcak elBurdurlu Şehit Annesi Fatma Efek, şehit, gazi ve engelli anneleriyle birlikte ördüğü atkı, bere, eldiven ve boyunlukları Suriye’nin Afrin Bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatında görevli askerlere ulaştırmak için yola çıkıyor.1993 Yılında Iğdır’da şehit olan Burdurlu asker Süleyman Efek’in 67 yaşındaki annesi Fatma Efek, Suriye’nin Afrin Bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatında görevli askerler için, şehit, gazi ve engelli anneleriyle birlikte ördüğü yaklaşık 400’er adet atkı, bere, eldiven ve boyunlukları teslim etmek için Hatay’a gidiyor.Burdur Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın desteğiyle alınan iplerle yaklaşık 25 şehit, gazi ve engelli annesiyle 3 hafta boyunca askerler için atkı, bere, eldiven ve boyunluk ördüklerini söyleyen Fatma Efek, “Valimiz Şerif Yılmaz’a böyle bir isteğim olduğunu bildirdim sağolsun kırmadılar. Bizde üzerimize düşeni yaptık. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin. Bütün kalbimizle askerlerimize duacıyız. Ayaklarında taş, gözlerinde yaş olmasın. Buradan askerlerimize selam götüreceğim” dedi.