Burdur’un Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, “Bucak “sıfır atık projesi” ile Türkiye’de örnek bir ilçe olacak” dedi.Bucak Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkıları ile “sıfır atık projesi”ni hayata geçirdi. Proje koordinatörü Çevre Mühendisi Haşim Çelik, resim kurumların amir, müdür, sivil toplum örgüt temsilcileri ve merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarına bilgi verdi. Çelik, “sıfır atık projesinde hedefimiz Bucak’ta oluşan atığın yüzde 35’nin geri kazınım, yüzde 65’nin ise düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmesini hedefliyoruz. Bucak Belediyesi olarak “sıfır atık projesi”ni hayata geçirmek için pilot olarak belirtilen 30 okul, 7 kamu kurumu ve 3 site de çalışmalara başlanmıştır” dedi.Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin de “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız geçen yıl haziran ayında başlattığı “sıfır atık projesi” ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına alarak gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için başlattığı bu proje ülke genelinde hayata geçirilecek. Bucak Belediyesi olarak biz çoğu illerden ve ülkemizde bulunan 900 ilçe arasından projeyi ilk hayata geçirenlerdeniz. Bu projenin başarılı olabilmesi için tüm ilçe halkı olarak elinden gelen her türlü gayreti göstereceğiz” diye konuştu.