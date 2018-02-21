Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Burdurlu sipsi ustasından Sipsi’ye ‘ses ayarı’

Burdurlu sipsi ustasından Sipsi’ye ‘ses ayarı’
BURDUR 0
böcüzade
Sipsi’ye ‘ses ayarı’
Burdurlu sipsi ustası Hüseyin Demir, dünyanın en küçük çaplı ve en yüksek ses şiddetine sahip olan sipsinin ses ayarını yaparak orkestralarla çalınabilecek hale getirdi.

Hayatının 50 yılını sipsi üretimi ve icrasına adayın Burdurlu sipsi ustası Hüseyin Demir, dünyanın en küçük çaplı ve en yüksek ses şiddetine sahip olan sipsiye ses ayarı yaptı. 6 tane ses perdesi olan sipsiden 13 farklı ses elde eden Demir, 9 farklı boy ve seste ürettiği sipsilerin orkestralarla birlikte çalınabilecek hale getirdi.


Sipsinin, M.Ö. 2000’li yıllara dayanan bir geçmişi olduğunu kaydeden 50 yıllık sipsi ustası Demir, “1968 yılından buyana sipsi imalatı ve icrasıyla 2018’e kadar geldim. Sipsi dünyada en küçük çaplı ve en yüksek ses şiddetine sahip enstrüman. Bütün enstrümanların çalımı zordur ama sipsinin ki daha zordur. Sipside 6 tane ses perdesi var. Bir kaç ustamızla birlikte laboratuvar kayıtları neticesinde 6 perdeden 13 ses çıkarabiliyoruz. Bu da ustanın nefes kullanımı, parmak, dil ve diş kullanımıyla ilgili bir durumdur. 7 ses ekstra ağız bölümünden çıkıyor. Sipsi’nin ses aralığı La ile Sol arasındadır. Biz bunu orkestralara girmesi için en küçükten en büyüğe kadar ölçüleri değiştirerek yeniden hazırladık. İnce Re’den kalın Re’ye kadar 8 boy sipsi yapmaya başladık. Bu da sipsinin gelebileceği en uç noktadır. Bundan sonra ana ses olan Do’yu yapacağız. Sipsinin de 9 farklı boy ve seste ulaşıp evrelerini tamamlamış olacağız. Kamışların kalitesi, ses direnci ve volümü ayrıcalık gösteriyor. Sipsimizdeki en büyük sevindirici olaylardan birisi de Altınyayla Belediyemizin coğrafi işaret başvurusunda bulunmasıdır” dedi.

Sipsi ile dünya birincisi oldu

8 yaşından beri sipsi çalan Hüseyin Demir, ömrünü adadığı bu müzik aleti ile dünya birinciliği kazandı. 1986’da İngiltere’deki Langollen Festivali’ne katılan Demir, buradaki solo performansı ile birincilik elde etti. Demir, 2011 yılının Ağustos ayında Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Folklor Şampiyonası’na da katıldı ve birincilik ödülüne layık görüldü. 2013 yılında da Azerbaycan’ın Bakü şehrinde yapılan Mugan Yarışmalarına birinci oldu.

Nefesli çalgılar grubundan bir Türk Halk Müziği çalgısı olan sipsi, 15- 25 santimetre uzunluğunda ince bir kamıştan yapılıyor. Çam dallarının filizlerinden, söğüt dallarından, çavdar saplarından, kartalın kanat kemiğinden yapılan sipsilere de rastlanılıyor. 6 delikli enstrüman, daha çok bir eşlik çalgısı olarak kullanılıyor. Sipsi ile gurbet havaları, zeybekler, Teke yöresi havaları gibi ezgileri çalınıyor. Bu müzik aleti bağlama, üç telli, kabak kemane gibi çalgılarla güzel bir uyum oluşturuyor.

isparta sipsiISPARTA SİPSİNURDUR SİPSİBURDUR HABERLERİ
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Afrin'deki kahraman Mehmetçik için 25 ton Eğirdir elması
Senirkent’te Afrin’deki Mehmetçik için ‘1 kasa elma kampanyası’
Eski eşi tarafından vurulan kadın yoğun bakımda
İkinci el oto satıcıları dikkat!Artık zorunlu oldu
Isparta’da televizyon ve laptop hırsızı tutuklandı
Burdurlu sipsi ustasından Sipsi’ye ‘ses ayarı’
Satın alınacak ev tapuda üç boyutlu görülebilecek
3 çocukluya 1300 TL
Eğirdir Masterler, Antalya yolcusu
Devletten herkese özel destek
Erken emeklilikte bu şarta dikkat!
Eğirdir Dağ Komando Okulu Davası’nda esasa ilişkin savunmalara geçildi
‘17-25 Aralık kumpası’ savcısının amcası tutuklandı
Burdur'da ​Cuma pazarını 42 yıldır duayla açıyorlar
Emeklilere maaş ayarı! Toplu ödeme planı
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİ
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı
İşsizlik maaşında yüzde 80 sınırı
Günaydın, altyapı çalışmalarını inceledi
Isparta’da yeni mahalle kurma çalışmaları
ISPARTA İHRACATÇILARINA YEŞİL PASAPORT VERİLDİ
Isparta'da Huzurevinde “Kütüphanemiz Bize Geliyor” Projesi
Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV zammı açıklaması
SDÜ araştırma görevlisi FETÖ'den gözaltına alındı
İşçi başına 2.029 TL destek
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ALYANS YÜZÜKISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Herkesin evinde var! Kullanılmaz hale gelecekHerkesin evinde var! Kullanılmaz hale gelecek17 Şubat 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİ20 Şubat 2018
Hastane koridorlarında sabahlamaya son!Hastane koridorlarında sabahlamaya son!17 Şubat 2018
Binlerce kişiye müjde Artık e-Devlet'ten yapılacakBinlerce kişiye müjde Artık e-Devlet'ten yapılacak15 Şubat 2018
Memur ve emekliler dikkat! 2 bin 62 TL ikramiyeMemur ve emekliler dikkat! 2 bin 62 TL ikramiye15 Şubat 2018
Çalışmadan emeklilik fırsatı! Sadece 2 şartı varÇalışmadan emeklilik fırsatı! Sadece 2 şartı var17 Şubat 2018
ISPARTA VALİLİĞİNDEN SERTİFİKA DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİNDEN SERTİFİKA DUYURUSU16 Şubat 2018
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralıIsparta'da trafik kazası: 2 yaralı20 Şubat 2018
Yeni evleneceklere 55 bin lira!Yeni evleneceklere 55 bin lira!17 Şubat 2018
İşte emeklinin alacağı yeni zam! İşte zamlı listeİşte emeklinin alacağı yeni zam! İşte zamlı liste16 Şubat 2018
Kimler yaştan emekli olabilir?Kimler yaştan emekli olabilir?17 Şubat 2018
Soyağacı raporu ortalığı karıştırdı!Soyağacı raporu ortalığı karıştırdı!17 Şubat 2018
Trafik Sigortası ile ilgili önemli açıklama!Trafik Sigortası ile ilgili önemli açıklama!15 Şubat 2018
Soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın!Soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın!15 Şubat 2018
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenleme!Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenleme!15 Şubat 2018
Eşi ölene çift maaşEşi ölene çift maaş20 Şubat 2018
Ayrıldığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu Ayrıldığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu 19 Şubat 2018
Bakan açıkladı! On binlerce kişiye emeklilik fırsatıBakan açıkladı! On binlerce kişiye emeklilik fırsatı17 Şubat 2018
Isparta^da trafik kazası!Isparta^da trafik kazası!18 Şubat 2018
Emekliye 355 liraEmekliye 355 lira20 Şubat 2018