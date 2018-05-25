Burdur’da Şehit Aileleri ve Gazilere iftar

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Karamanlı ilçesinde Şehit Aileleri ve Gazilerle iftarda bir araya geldi.



Karamanlı’da yaşayan Şehit Yakınları ve Gaziler için düzenlenen iftar programına Vali Hasan Şıldak, Karamanlı Kaymakam Vekili İlker Eker, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hasan Güven katıldı.





İftarda Vali Şıldak, şehit aileleri ve gazilerle tek tek tanıştı, bir süre sohbet etti. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan iftar programında oruçların açılmasının ardından dua yapıldı.



Şıldak: “Sizler bu ülkenin temel taşlarısınız”



Şehit aileleri ve gazilerin ülkenin temel taşı olduğunu kaydeden Vali Hasan Şıldak, “Şehitlik gibi bir mertebeye çocuklarınızı uğurladınız. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Bu ülke tarih süreci içerisinde baktığımızda her zaman hedef olmuş, çeşitli badireler atlatmıştır. Bugünde aynı sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Bilindiği gibi yakın geçmişimizde 15 Temmuz gibi bir hainlikle karşı karşıya kaldık. Burada da Şehitler verdik. Bunun ötesinde yine Afrin’de, Fırat Kalkanında Şehitler verdik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yıllardır yaşamış olduğumuz terörle mücadelede şehitler verdik. Baktığımız zaman dünya üzerinde kaç ülke bu kadar badireye bu kadar kısa süre içinde karşı karşıya kalmakta ve atlatmaktadır. Tabi ki içinde bulunduğumuz durumu da, zorlukları da daha iyi kavrıyoruz” dedi.