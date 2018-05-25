Burdur’da 31 aile ev sahibi oldu

Burdur’un Bucak ilçesinde kura çekimleri sonrası boş kalan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarında 31 aile ev sahibi oldu.



Bucak Belediye Düğün Salonunda Bucak’ta talep uygulaması kapsamında yaptırılan konutların, konut alma hakkı ve konut belirleme kuraları TOKİ personeli ve Bucak 2’nci Noteri Fatma Meltem Bayındır tarafından yapıldı. Bucak 3’ncü etap TOKİ konutlarında 9 tane 2+1 daire için 49 başvuru, 22 tane 3+1 daire için 61 başvuru yapıldı. Bucak 2’nci Noteri tarafından çekilen kura ile daireler sahiplerini buldu. Kurada isimleri okunan vatandaşlar ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.