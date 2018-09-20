BURDUR’DA 25 YILLIK ÇALIŞMA İLK MEYVELERİNİ VERDİ

Burdur’da 25 yıllık bir çalışmanın neticesinde antepfıstığı hasadına başlandı.

Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde 25 yıldır üretilen antepfıstığının 2018 yılı hasadı başladı.



Burdur'da Eylül ayı sonunda hasat edilen antepfıstığı bu yıl eylül ortasında hasat edilmeye başlandı. Bölgedeki ilk üreticisi Adem AKGÜN’e ait 10 dekarlık kapama bahçedeki 210 adet ağaç Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinin de katılımı ile hasat edildi.



Ortalama 7-8 ton yaş (3-3,5 ton kuru) antepfıstığı elde edilen bahçede Akgün’le yapılan görüşmelerde uzun süredir bölgede verimli ve kârlı bir üretim yapıldığı belirtildi. Gündoğdu köyündeki verimli bir üretim sonrası diğer üreticilerin de antepfıstığı üretimine başladığı, köyde şu anda 100 dekarı aşan bir bahçe tesis ediliyor.



İlk 7 yıllık bakım sonrası yıllık masrafı düşük olan ve elde edilen ürünün depolama süresinin de uzun yıllara yayılması Batı Akdeniz Bölgesinde ve özellikle de Bucak yöresinde antepfıstığı üretiminin gelişmesine sebep oldu.



Bucak’taki bu teşebbüs Tarım Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince birim alandan daha fazla gelir getiren tarımsal faaliyet konularından destekleniyor.

