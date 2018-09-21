Burdur'da şed kuşanma töreni



Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Burdur'da şed kuşanma töreni gerçekleştirildi. Mehter takımının katıldığı 'Ahilik Haftası' cuma namazı öncesi Ulucami avlusunda yapıldı.



Programa Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr Adem Korkmaz, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Emniyet Müdürü Arif Çankal Ticaret İl Müdürü A. Sacide Çağlar, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi ve çok sayıda davetli katıldı.





Bucak ilçesinde terzilik yapan Veli Ulusan (66) yılın ahisi ödülünü aldı. Yılın kalfası Hüseyin Zilan olurken yılın çırağı da Tayfur Bediz seçildi.





Ahilik Haftası programında konuşan Vali Şıldak, "Böylesi anlamlı günde tüm esnafların haftalarını kutluyorum. Günümüzde kutlanan her günün tarihte önemli yeri var; kültürümüzden süzülen imbikten tekrar yaşatıp gün yüzüne çıkartarak kutluyoruz. Ahilik de bu konuda Türklüğün Anadolu'ya yerleşmesi ve İslamiyet'le buluşarak renge bürünmesinde önemli bir misyonu ifade ediyor. İş ahlakını ifade eden Ahilikten alınacak çok ders var tüm esnafların bu iş ahlakıyla çalışmalarını temenni ediyor ahilik haftasını kutluyorum" dedi.





Programda konuşan Belediye Başkanı Ercengiz ise halkın ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yeri olan Ahiliğin, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olduğunu söyledi.





Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odası personelince düzenlenen Şed kuşatma töreniyle devam eden programda 'Yılın Ahisi'ne anmalık verildi. Anmalık ve şed kuşatmanın ardından tüm davetlilere yemek ikramında bulunuldu.