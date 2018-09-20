Burdur Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Göl Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.Göl Festivali açılışında kortejin önünde ve arkasında oldukça renkli ve eğlenceli unsurlar yer aldı. Köprübaşı mevkiinden hareket eden kortejin önünde büyük Türk Bayrağı, büyük Atatürk posteri, Burdur Motor Kulübü, Belediye bandosu, çizgi film karakterleri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, belediye yetkilileri, vatandaşlar ve spor kulüpleri üyeleri yer aldı.Bandonun marşlarıyla başlayan kortej yürüyüşünde Cumhuriyet Meydanında mola verildi. Meydanda halk müziği gösterisi yapılırken Belediye Başkanı Ercengiz de halk oyunları ekibine katılarak yöresel oyunlara eşlik etti.Göl Festivalinin açılışı Özgürlük ve Demokrasi Meydanındaki Grup Yirmi7 konseri ile devam etti.