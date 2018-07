Burdur’da 15 Temmuz anma etkinlikleri

Burdur’daki 15 Temmuz’u anma etkinliklerinde darbe teşebbüsünün ilk şehitlerinden olan Astsubay Ömer Halis Demir in Burdur’da yaşayan kız kardeşi Elif Serin’e Vali Hasan Şıldak tarafından Türk bayrağı ve kardeşi Ömer Halis Demir in özel yapılmış tablosu hediye edildi.



Burdur’daki anma etkinlikleri Köprübaşından start alan yürüyüşle başladı ve Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Garnizon komutana Hakan Tuttucu, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak,İl Müftüsü Hıdır Bayram, resmi daire amirleri ve binlerce Burdurlu vatandaş ellerindeki Türk Bayrakları ile etkinlikle katıldı. Gecede konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ömer Halis Demir’in kız kardeşi Elif Serin’e kardeşinin resmini ve Türk bayrağı takdim etti. Diğer 15 Temmuz şehidi Rüştü Altay’ın ailesine de özel yapılmış resmi hediye edildi.





Şehit Halis Demir in kız kardeşi Elif Serin fotoğrafı teslim alırken yaptığı konuşmada, “Benim vatanına namert elleri değdirmeyen yiğidim. Mekanın cennet olsun, ne yaparsak eksik kalacak bir yanım, ruhun şad olsun kalbin nur dolsun, mekanın cennet olsun canım kardeşim. Dalgalan sen de şafaklarımın üstünde hilal olsun dökülen kanlarımızın hepsi helal” dedi.





Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi’yi alnından vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in Burdur’da sağlık görevlisi olarak görev yapan kız kardeşi Elif Serin vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.