Burdur Belediyesi ve MAKÜ'DEN örnek işbirliği

Burdur Belediyesi ve MAKÜ'DEN örnek işbirliği
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Burdur Belediyesi ve MAKÜ'DEN örnek işbirliği
Burdur Belediyesi ve MAKÜ Veterinerlik Fakültesi işbirliği ile hem Burdur’daki Sokak hayvanlarının popülasyonu dengede tutulacak hem de rehabilite edilecek.

Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde gerçekleştirilen toplantıya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner, Veteriner İşleri Müdürü Mete Gümen ve basın mensupları katıldı.
 

Konu ile bilgi veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz” Burdur Belediyesi’ne ait hayvan barınağındayız. Bu hayvan barınağında bizim bu sokak köpeklerini beslemek, rehabilite etmek ve kısırlaştırma programı içerisinde yurttaşımıza en zararsız haliyle kendi doğal alanı yapmak gibi bir çalışmamız var. Yıllardır süregelen bir çalışma bu. Ama artık biz bu çalışmayı bir tık öteye götürmek ve Türkiye’nin en güçlü Veterinerlik Fakültelerinden biri olan MAKÜ’nün Veterinerlik Fakültesinden de hem onlardan destek almak hem de onların birikimlerinden yararlanmak üzere bir proje geliştiriyoruz. Bu projeleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın desteklerinden de yararlanarak, Burdur Belediyesi’nden de katkı koyarak akademimizde, Veterinerlik Fakültesinde hayvan kısırlaştırılmaları bilimsel, daha hijyenik bir ortamda ve öğrencinin yetiştirilmesi açısından katkı koyulmasından da ortak bir proje olarak yürüteceğiz. Hedefimiz Burdur’daki Sokak hayvanlarını hem rehabilite  etmek, hem de kontrolsüz çoğalmalarının önüne geçmek üzere fakültemizin bilgi birikimini ortaya koymak ve Bakanlığından desteğini alarak bir noktada Burdur’daki hayvan popülasyonunu belli bir dengede tutmayı planlıyoruz. Bu birinci önceliğimiz. Ardından da biz yurttaşımızın, hayvan severimizin ya da hayvan beslemek üzere evcil hayvan edinen yurttaşımızın daha bilinçli bir şekilde hayvan besleyebilmesini ya da böyle bir duyarlılığa hazır olup olmadığını beyi ölçüde hem eğitimini verebilmek hem de sertifikalandırılmasının projelendirilmesini de düşünüyoruz. Özetle vatandaşımız eğer bir sokak hayvanını, evcil bir hayvanı beslemek istiyorsa belli bir eğitimi aldıktan sonra daha bilinçli bir şekilde hayvan besleyecek. Hedefimiz bu olacak ikinci etapta. Hayvan barınağımızda son dönemde arkadaşlarımız bazı çalışmalar yaptı. Hayvan sever dostlarımızın önerilerini, görüşlerini dikkate alarak akademik desteği de kullanarak hayvan barınağımızda bazı iyileştirmeler yaptık. Bundan sonra da bu iyileştirilmelerin devamını getirip hayvanlarını kısırlaştırılmalarından başlayıp, hayvan severlere, hayvan beslemek isteyenlere de eğitimleri üzerine koyarak hayvan dostu bir kenti Burdur’u oluşturmak istiyoruz.

 
MAKÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner;

“Burası Belediye’mizin güzel bir ortamı. Bizler Veterinerlik Fakültesi olarak hayvan sağlığını göz önünde bulunduran meslek elemanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama bu anlamda sadece eğitim değil, bilimsel bilgi birikimimizin, hayvancılığın her alanını da kullanmak istiyoruz. Özellikle bugün sokak hayvanlarıyla ilgili birtakım sıkıntıları beraber yaşıyoruz. Hayvanlara yapılan eziyetlere tanık oluyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Sonuçta bunlarda birer çanlı. Ama burada en önemli konu aslında burada sokak hayvanlarının bilimsel ve hayvan refahı göz önünde bulundurularak bunların kayıt altına alınması. Hayvanlarının sağlıklarının takip edilmesi, toplum sağlığına zarar verecek düzeylere ulaşmamas. Bu şekilde insan sağlığını da korumuş oluyoruz. Belediye’miz yasal sorumlulukları çerçevesinde bu işlemleri elinden geldiği kadar yapıyor. Bunlara biz tanık oluyoruz.  Bizde akademik olarak Belediye’yle işbirliği protokolü imzalamayı planladık. Bunun hazırlıklarını gerçekleştirdik. Önümüzdeki günler içerisinde bunun da bir imza töreni olacaktır. Burada en önemli konu insan sağlığını koruyamazsak, hayvan sağlığını koruyamayacağız. Bir diğer konu da kısırlaşırıma. Hayvanların üremelerini kontrol altına alınması. Sonra bunların doğal ortamlara salınması. Bunun için barınak olanaklarımız oldukça yeterli. Hayvan sahibi olmak isteyen kişilerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bir hayvanı edinirken ne gibi problemlerle karşılaşabileceği ve bu problemler dışında hayvanlar üzerinde yapması gereken beslenmesini, aşılamalarını da bilmesi gerekiyor. Bilinçli hayvan sever iyi bir hayvan sahibi olur.

Toplantı sonrası Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner basın mensuplarıyla hayvan barınağını gezerek, Veteriner İşleri Müdürü Mete Gümen’den bilgi aldı.
 
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