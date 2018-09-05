AK Parti Heyetinden Yatırım İncelemesiAK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve İl Başkan Yardımcıları ile birlikte Burdur Merkezde yapımı devam eden Hükümet yatırımlarını incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.Yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Mengi ‘’Hükümetimiz Burdur’umuza ne yapıyorsa yakından takipçisi olacağımızı daha öncede belirtmiştim. Burdur’umuzda daha önce yapımına başlanmış olan spor salonumuz ihaleyi alan firmanın sıkıntılarından dolayı aksaklığa uğramıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 2. İkmal ihalesi 11.06.2018 tarihinde yeniden tamamlanmış, inşaat firması ile sözleşme tamamlanmıştır. Bakanlığımız tarafından firmaya yer teslimi yapılmış ve yetkililerde çalışmalarına son sürat başlamıştır. Aynı zamanda eski Anadolu Öğretmen Lisemizin bulunduğu alana 24 derslik okul ve 300 yataklı pansiyon inşaatına başlanmıştır. Türk Hava Kurumu Okulumuzun içerisine ise Türk Kızılay’ının 81 ilde başlattığı ve ilk olarak Burdur’umuzda 4 Derslikli anaokulu inşaatına ’da başlanmıştır. Burdur’umuz her zaman yapılanın en iyisini hak etmektedir. Hükümetimizin İlimiz geneline yaptığı yatırımların her zaman takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmaların Burdur’umuza hayırlı olmasını temenni ederim’’ dedi.