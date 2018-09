Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Zabıta Teşkilatının 192. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Zabıta Müdürlüğü personeliyle sabah kahvaltısında bir araya geldi.Gerçekleşen toplantıya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcısı Ali Say, Serdar Başgül, Hasan Duygulu, Zabıta Müdürü Şaban Kırcı, Emekli Zabıta çalışanları ve Zabıta Müdürlüğü çalışanları katıldı.Kahvaltıda konuşan Başkan Ercengiz, “Zabıta birimi bizim için en önemli birimlerimizden birisi her zaman söylediğim gibi vatandaşla her zaman yüz yüze olan vatandaşla doğrudan temasının ilk olduğu ve vatandaşın genellikle öfkeli ulaştığı, sorunla geldiği ve bir noktada vatandaşa psikolojik danışmanlık yaparak hem sorunu çözmek hem de kamu düzenini yaratma adına zor bir görevi ifa ediyorsunuz. Hayvan Pazarından semt pazarlarına, kaçak inşattan sigara denetimlerine kadar birçok alanda hizmet veren zabıtamız bugüne kadar başkanlık anlamında bize büyük bir sorun getirmedi. Eksiklerimiz olmakla birlikte güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Haftanızı tekrar kutluyorum. Bu kuruma emek vermiş bu kurumu sahiplenmiş ve bu kurumu evi ailesi gibi görmüş tüm büyüklerime ve meslek hayatında tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.Kahvaltının sonunda Başkan Ercengiz zabıtalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.