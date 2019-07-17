Sagalassos Antik Kenti'ne turist ilgisi

Sagalassos Antik Kenti'ne turist ilgisi
BURDUR
G.Tarihi: 17.07.2019 11:53
42 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

Sagalassos Antik Kenti'ne turist ilgisi

- Burdur'un Ağlasun ilçesinde "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen, 1750 rakımdaki 5 bin yıllık antik kenti, senenin ilk 6 ayında 27 bin 740 kişi ziyaret etti
- Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Peter Talloen:
- "Sagalassos yüksekliğinden dolayı iyi korunmuş olarak günümüze geldi. Ondan dolayı burada restorasyon potansiyeli çok yüksek"
- Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy:
- "Lavanta tarlaları, Salda Gölü ve Sagalassos, günübirlik turların üçlü sac ayağını oluşturuyor. Bu yıl ziyaretçi sayısındaki hedefimiz 100 bin kişiye ulaşmak"
 

Burdur'un Ağlasun ilçesinde "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen, 1750 rakımdaki 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti, senenin ilk 6 ayında 27 bin 740 ziyaretçi ağırladı.

Geçmişi milattan önce 3 bin yılına kadar uzanan ve 2009'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Sagalassos, ziyaretçilerini 5 bin yıllık sokaklarında tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Derin vadilere hakim tepenin yamacında, deniz seviyesinden 1750 metre yükseklikte kurulu Sagalassos, Roma dönemi mimarisinin en iyi örneklerini barındırıyor.


 

Milattan sonra 7. yüzyılda geçirdiği büyük deprem sonrası görkemli Roma yapıları toprak altında kalarak korunan ve yükseltisinden dolayı üzerinde modern yerleşme yapılmayan Sagalassos'taki kazı çalışmaları, 1989'da Leuven Katolik Üniversitesinden Belçikalı Prof. Dr. Marc Waelkens başkanlığında başladı.

Antik kent, binlerce yıldır suyu akan Antoninler Çeşmesi, agoraları, Roma hamamları, macellum yapısı, dans eden kızlarla bezeli heroon yapısı, kütüphanesi ve tiyatrosuyla, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Valilikten alınan rakamlara göre 2017'de 35 bin 727, geçen yıl 51 bin 45 ziyaretçiyi ağırlayan Sagalassos'u, bu senenin ilk 6 ayında ise 27 bin 740 kişi gezdi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 17 bin 548 olmuştu.

Sagalassos'un, tur şirketlerinin "lavanta tarlaları, Salda Gölü ve Batı Akdeniz'deki antik kentler" günübirlik programlarıyla bu sene ziyaretçi sayısını daha da artırması bekleniyor.

Buradaki çalışmalara 1995'ten beri katılan Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı, Süleyman Demirel Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Peter Talloen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sagalassos'ta Helenistik dönemden itibaren bir kent yerleşkesi olduğunu söyledi.

Sagalassos Antik Kenti'ni 19. yüzyılda bir İngiliz vatandaşının keşfettiğini belirten Talloen, "Burasının, Pisidya bölgesinin en önemli kenti olduğu yönünde unvanı bulunuyor. Ancak bu özelliğine rağmen Sagalassos'un nüfusu tarih boyunca 3 bin 500-5 bin arasında kaldı." dedi.

Talloen, sözlerine şöyle devam etti:

"Sagalassos yüksekliğinden dolayı iyi korunmuş olarak günümüze geldi. Ondan dolayı burada restorasyon potansiyeli çok yüksek. Biz arkeologlar için bu çok büyük fırsat. Sagalassos'un son günlerini gün yüzüne çıkarabiliyoruz. Burada binaları neredeyse bütün olarak buluyoruz ve onları tekrardan ayağa kaldırıyoruz. Bu yapılara iki önemli çeşmeyi örnek gösterebilirim. Biri dorik bir çeşme, hala dağdan çıkan su akıyor. Bunun yanında yukarı agoradaki görkemli Antoninler Çeşmesi var. Yüzde 85 orijinal taşlarını bulduk. 2010'da restorasyonun ardından ziyarete açıldı. Onların dışında büyük bir hamam ve birçok tapınak var. Meydanlarımızda da birçok onursal anıtımız var. Bu bakımdan Sagalassos biraz özel çünkü böyle bir potansiyel her yerde yok."

Talloen, binaların çoğunun Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğunu dile getirdi.

Bölgede 1600 metrede bulunan antik tiyatronun, dünyanın en yüksek tiyatrolarından biri olduğuna dikkati çeken Talloen, "Tiyatronun kapasitesinin yaklaşık 9 bin kişilik olduğu düşünülüyor. Sagalassos, Roma İmparatorluğu kültüründe merkezi bir yer olduğundan bazı binaları nüfusuna göre fazla büyük yapıldı. Burada Anadolulu bir halk olan Pisidyalılar oturuyordu. " ifadelerini kullandı.

- "Keşfedilmeyi bekleyen bir inci"

Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy da Sagalassos'un "keşfedilmeyi beklenen bir inci" olduğunu söyledi.

Antik kentin ilerleyen yıllarda adını daha da duyuracağını belirten Ulusoy, "Lavanta tarlaları, Salda Gölü ve Sagalassos, günübirlik turların üçlü sac ayağını oluşturuyor." dedi.

Sagalassos'ta 30 yıldır kazı yapıldığına işaret eden Ulusoy, şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bir yerin, özellikle yerli turist açısından bu zamanda kadar yeterince duyulmaması üzücü bir durumdu. Buranın tanıtımını Valilik, siyasiler ve yerel yönetimler olarak önemseyip, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 31 Mart'tan sonra göreve gelir gelmez buranın turizm altyapısını geliştirmeye yönelik tesisleri hayata geçiriyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayısındaki hedefimiz 100 bin kişiye ulaşmak."

- "Kesinlikle gelip görmeliler"

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Zeynep Öztan, Sagalassos'un etkileyici bir yer olduğunu, burayı gezerken antik döneme yolculuğa çıktıklarını ifade etti.

Sencer Selman da Sagalassos'u merak ettiği için geldiğini belirterek, "Buranın pozitif enerjisi var, Antoninler Çeşmesi'nin enerjisi mükemmel. Tekrar gelmeyi düşüyorum." dedi.

Bursa'dan gelen Gülcan Karagöz ise ilk kez ziyaret ettiği Sagalassos'u çok beğendiğini anlatarak, "İnsanlar kesinlikle gelip burayı görmeli. Çok bakımlı, bakir kalmış, yıpranmamış bir kent." diye konuştu.

 

20190717-2-37383123-46154124-Copy20190717-2-37383123-46154125-Copy20190717-2-37383123-46154126-Copy20190717-2-37383123-46154127-Copy20190717-2-37383123-46154128-Copy20190717-2-37383123-46154129-Copy20190717-2-37383123-46154130-Copy20190717-2-37383123-46154131-Copy20190717-2-37383123-46154132-Copy20190717-2-37383123-46154133-Copy20190717-2-37383123-46154134-Copy20190717-2-37383123-46154135-Copy20190717-2-37383123-46154136-Copy20190717-2-37383123-46154137-Copy20190717-2-37383123-46154138-Copy20190717-2-37383123-46154139-Copy20190717-2-37383123-46154140-Copy20190717-2-37383123-46154141-Copy



BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - 

 

 

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'ya sanatçı yağmuru
BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!
Başdeğirmen: ''Sizler bizim turizm elçimizsiniz''
Şehitlerimiz Mavi Suların Derinliklerinde de Unutulmadı
GÜLDEN SONRA ’’LAVANTA’’
İşçi emeklisine memur zammı müjdesi
İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ : ISPARTA TEK YÜREK OLDU
ISPARTA'DA MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ
Sürücüler dikkat! Isparta'da bu yolda domuz çıkabilir!
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi
Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi
Isparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı Şarküteri
7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİM
Isparta Belediye Başkanı'ndan 15 Temmuz Mesajı
17’nci Eğirdir Triatlonu Başladı…2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi
Isparta 15 temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Anıyor
711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira
Isparta'da jandarmadan silah operasyonu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor10 Temmuz 2019
711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira12 Temmuz 2019
​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var10 Temmuz 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltıIsparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı11 Temmuz 2019
Isparta'da jandarmadan silah operasyonuIsparta'da jandarmadan silah operasyonu12 Temmuz 2019
Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandıŞehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı10 Temmuz 2019
Kim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplamaKim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplama11 Temmuz 2019
Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!11 Temmuz 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı14 Temmuz 2019
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...16 Temmuz 2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimiIsparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi12 Temmuz 2019
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEKISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK15 Temmuz 2019
Eğirdir'de Triatlon ve Aguatlon Heyecanı 2019Eğirdir'de Triatlon ve Aguatlon Heyecanı 201911 Temmuz 2019
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİMTÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİM13 Temmuz 2019
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi14 Temmuz 2019
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan DikildiIsparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi15 Temmuz 2019
Isparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı ŞarküteriIsparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı Şarküteri14 Temmuz 2019
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın 13 Temmuz 2019
Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" MesajıRektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı15 Temmuz 2019
7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI13 Temmuz 2019