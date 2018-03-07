Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solotürk, Mustafa Kemal Atatürk’ün Burdur’a gelişinin 88.yıldönümü nedeniyle Burdur Gölü üzerinde gösteri uçuşu yaptı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Burdur’a gelişinin 88. yıldönümünde Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK Burdur Gölü üzerinden gösteri uçuşu yaptı. Gösteri uçuşunu Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve binlerce vatandaş izledi. Solotürk Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Emrah Bayrı, gösteriyi izleyen vatandaşlara uçuş hakkında detaylı bilgi verdi.Gösteri sırasında Solo Türk F-16 Uçuş Ekibi Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, kokpitten sağlanan telsiz bağlantısıyla Burdurluları selamladı. Vatandaşlar, Solotürk’ün gösterisini ilgiyle izledi. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Burdur’a teşriflerinin yıldönümü münasebetiyle düzenlediğimiz olduğumuz gösterimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonlarına imza atan Türk Hava Kuvvetleri bizleri gururlandıran bir gösteri yaptı. En son Afrin’de yaptıkları başarılı operasyonlara imza atan Türk Hava Kuvvetlerimizin personeli bizleri gururlandırdı. Bu başarıyı biz de burada gördük. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Özellikle terörle belasıyla uğraşan, gerek yurtiçi gerek yurt dışı operasyonlara imza atan tüm güvenlik kuvvetlerimize başarılar diliyorum” dedi.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise “Bugün çok mutluyuz çok gururluyuz. Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının Mustafa Kemal Atatürk’ün Burdur’u şereflendirdiği gün anısına yaptıklarını çok özel hareketleri büyük bir coşkuyla izledik. Türkiye Cumhuriyet Devletinin ne kadar büyük bir devlet olduğunu, ne kadar güçlü bireylerden oluştuğunun havadaki göstergesidir. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.