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Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlama törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Milli Eğitim Müdür Yüksek Arslan ve ilçe belediye başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Meydandaki tören, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin çelenk sunmasıyla sona erdi.Antalya Valiliğinde devam eden programda Vali Münir Karaloğlu makam koltuğunu Hanım Ömer Çağıran İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İlayda Oya Büyükbodur'a bıraktı.Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen programda ise öğrencilerin hazırladığı şiir, dans, ritim korosu, halk oyunları ve jimnastik gösterileriyle çocuklar gönüllerince eğlendi.Programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, veliler ve öğrenciler katıldı.Resimler Yükleniyor...Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törede İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.Burdur Valiliğinde devam eden programda, Vali Hasan Şıldak'ın makam koltuğuna Mehmetçik Ortaokulundan engelli 8. sınıf öğrencisi Münevver Gürer oturdu.Gürer, makamından Burdur Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç'ı telefonla arayarak içinde oyun salonu olan yeni bir kütüphane yapılması talimatını verdi.Ardından Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bağlanan Gürer, tarım ürünlerinin don ve soğuk havadan etkilenip etkilenmediği hakkında bilgi aldı.Minik öğrenciler tarafından hazırlanan kutlama programları, TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda devam etti.Küçük Vali Büyükbodur, makamından, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne telefonla bağlanarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, yapılmasını istedikleriyle ilgili talimatlar verdi.Büyükbodur daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların oynayabileceği park ve bahçelerin sayısının arttırılması gerektiğini belirterek, çocukların böylece bilgisayar ve telefon başında vakit geçirmek yerine dışarıda oynayarak daha kaliteli zaman geçireceğini söyledi.Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm ilçelere geri dönüşüm kutularının konulmasını gerektiğine işaret eden Büyükbodur, bisiklet yolu çalışmaları hızlandırılarak "Arabadan in, bisiklete bin" projesini hayata geçirmek istediklerini kaydetti.Sürücülere uyarılarda bulunan Büyükbodur, "Valiliğimizce başlatılan 'Ölümlü tokalaşma' projesinin meyvelerini almaya başladık. Emniyet kemerlerinin kilidini susturmak için kullanılan tokaları üreten ve kullananlara cezai işlem uygulanıyor." dedi.Programın sonunda Vali Karaloğlu, küçük Vali Büyükbodur'a hediye verdi.Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Emirbeyazıt İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Yılmaz Muğla Valisi Esengül Civelek'in koltuğuna oturdu.Yılmaz'a öğretmenleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de eşlik etti.Vali Civelek, çocukların Türk milletinin geleceği ve umudu olduğunu belirterek, onlara güçlü, büyük bir Türkiye bırakmak için var güçleri ile çalıştıklarını ifade etti.Türdü 100. Yıl İlkokulu'nda devam eden kutlama programına Vali Civelek, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kurum müdürleri, protokol üyeleri, siyası partilerin temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen ve evrensel özellik taşıyan tek bayram olduğunu söyledi.Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha sevinç ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Bugün Türk milletinin milli birlik ve beraberlik ruhunun her geçen gün güçlenip kuvvetlendiği, milletimizin kenetlendiği, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.Törende, öğrencilerin hazırladığı dans ve halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.ANTALYA (AA) -