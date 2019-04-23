- Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törede İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.Burdur Valiliğinde devam eden programda, Vali Hasan Şıldak'ın makam koltuğuna Mehmetçik Ortaokulundan engelli 8. sınıf öğrencisi Münevver Gürer oturdu.Gürer, makamından Burdur Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç'ı telefonla arayarak içinde oyun salonu olan yeni bir kütüphane yapılması talimatını verdi.Ardından Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bağlanan Gürer, tarım ürünlerinin don ve soğuk havadan etkilenip etkilenmediği hakkında bilgi aldı.Minik öğrenciler tarafından hazırlanan kutlama programları, TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda devam etti.Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım tarafındanAtatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen programda ise öğrencilerin hazırladığı şiir, dans, ritim korosu, halk oyunları ve jimnastik gösterileriyle çocuklar gönüllerince eğlendi.Programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, veliler ve öğrenciler katıldı.ANTALYA (AA) -