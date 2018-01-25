Antalya Kepez'de 5 yıldızlı Huzurevi

Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Cuma günü hizmete açılıyor.Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi törenle açılıyor. Kütükçü Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki 2 bin 400 metrekarelik alan üzerine kurulan 50 odalı huzurevi’nin açılışı 26 Ocak Cuma günü saat 14.30’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek. Kendi işlerini yapabilecek ve yapamayacak durumdaki yaşlıları ağırlayacak huzurevi günübirlik ve aylık konaklama imkanı sağlayacak.Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi’nin yapımında İstanbul’daki tarihi Darülaceze mimarisinden esinlenildi. Şevkat ve Huzurevi modern ve klasik Türk mimarisi izleri de taşıyor. Çok katlı, sıkışık, bunaltıcı yapılar yerine, tek katlı, iç bahçesinde dinlenme yerleri, yürüyüş parkurları, pasif sporların yapılacağı alanlar ve sohbet kamelyalarının olduğu huzurlu bir mekan yaşlıları bekliyor.Yaşlıların huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tasarlanan Şevkat ve Huzurevi’nde televizyon odaları, kütüphane, hobi atölyeleri, dinlenme mekanları, revir, hemşire odası, ibadethane, yemekhane, psikolog ve diyetisyen odaları, idari ofisler, çamaşırhane yer alıyor. 50 yatak kapasiteli huzurevi 60 yaş ve üzeri misafirleri ağırlayacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cuma günü gerçekleştirilecek açılışa tüm Antalyalıları davet etti.ANTALYA (İHA)